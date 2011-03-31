Гроші з Родовідбанку продовжують «вимиватися»?

«Зі згоди української Феміди триває процес масштабного вимивання активів нині вже державного «Родовід Банку», - пише газета «Факти» з посиланням на експертів.

Адвокат Юрій ОСТАПЕНКО, який консультує постраждалих вкладників «Родовід Банку», ідеться в публікації, «упевнений, що винні в зникненні мільярдів гривень, що зберігалися в банку можуть уникнути покарання». «Мало того, - пише газета, - наостанку здатні витягнути вже з державної кишені (адже саме держава взяла на себе відповідальність за повернення заощаджень вкладників «Родовід Банку») ще не одну сотню мільйонів гривень».

Адвокат нагадує, що коли у 2009 році правоохоронні органи отримали доступ до всіх внутрішніх документів банку, спливли факти численних махінацій, зокрема з грошима вкладників.

«У числі основних власників банку до його націоналізації, цитують «Факти» адвоката, - називали Сергія ДЯДЕЧКА — він же один із засновників банку, Сергія БУБКУ — він же колишній президент банку, а також Дениса ГОРБУНЕНКА — він же колишній голова правління банку. Після націоналізації тимчасовим адміністратором, тобто державним керівником банку, було призначено Сергія ЩЕРБИНУ. Торік СБУ висунуло йому звинувачення в нецільовій розтраті коштів, і нині він утримується під вартою».

Деякі з колишніх власників опосередковано впливають на банк і сьогодні, вважає адвокат. Він відзначив, що у «Родовід Банку» є зобов`язання перед комерційними структурами, зокрема перед іншими банками. «Наприклад, перед державним «Ощадбанком» чи перед Укрсиббанком», що належить іноземним інвесторам, - цитує його газета. - Самі по собі ці борги не є проблемою, оскільки їх основна частина підкріплена заставами. Держава ці борги «Родовід Банку» цілком може не повертати, просто дозволивши кредиторам забрати заставне майно».

Проте, за словами адвоката, «одержати ці застави вельми проблематично: поручителів нині оголошують банкротами, на відчуження їх майна накладають заборону». На його думку, «такий сценарій було передбачено від самого початку». Нинішня ситуація «не може не наводити на думку про рейдерські схеми», - цитують Ю.ОСТАПЕНКА «Факти». Причому «спроби заховати застави не обходяться без підтримки з боку судової системи». «З незрозумілих причин, - відзначає адвокат, - наша Феміда йде на поводу в недобросовісних позичальників. У результаті ми бачимо, що розпочався процес масштабного вимивання активів нині вже державного «Родовід Банку». А в разі реалізації таких «шахрайських схем віддавати гроші за кредитами буде змушена держава», - вважає Ю.ОСТАПЕНКО.