Комуністи проти створення музею в ставці Гітлера

Активісти Комуністичної партії пікетували Вінницьку обласну державну адміністрацію, виступаючи проти створення на території ставки Гітлера "Вервольф" під Вінницею музейного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники стояли із червоними прапорами та плакатами "Нет возрождению фашизма!", "Пане губернаторе! Нащадки Вас не зрозуміють", "Пане губернатор! Не ганьбіть свято Перемоги ветеранам" та "Недопустимо будівництва музею у Вовчому лігві".

"Нас намагаються заспокоїти, що цей історико-меморіальний комплекс буде лише пам’яттю про жертви фашизму, а не музей гітлеризму. Влада посилається на те, що існує нібито "величезний інтерес в Україні і за кордоном" до цього місця", - сказала перший секретар Вінницького обкому КПУ Лідія ЗАКУСИЛОВА.

За словами учасників акції, "якщо влада буде вважати найважливішим і найпопулярнішим пам’ятним місцем Поділля ставку Гітлера, то трупний сморід фашизму може ще довго розноситись по нашій країні".

Тим часом голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА сказав, що ініціюючи створення історико-меморіального комплексу на цій території, за мету ставилось донесення історичної правди до людей, виховання патріотичного ставлення до своєї історії і народної пам’яті у молоді. «Хочемо ми цього чи не хочемо, на «Вервольф» постійно іде неорганізований потік людей. Стихійні екскурсоводи роблять на цьому бізнес, часто викривляючи історію, створюючи міфи і т.д. При цьому вони не говорять про те, що на будівництві цієї ставки загинуло понад 10 тисяч військовополонених. Тому, ініціюючи створення історико-меморіального комплексу на цій території, ми ставили за мету не відродження ставки, як хтось це подає. Навпаки головне – донести історичну правду до людей, виховувати патріотичне ставлення до своєї історії і народної пам’яті у молоді», - сказав М.ДЖИГА.

За його словами, а першу чергу увага акцентується на увічненні пам’яті та героїчного подвигу нашого народу. «Це місце зіграло роль у поваленні фашизму. Тут Гітлер прийняв фатальне для Німеччини рішення про наступ на Сталінград, що стало переломним у всьому ході Великої Вітчизняної війни. Замість смітників і пікніків, різних незрозумілих і неконтрольованих збіговисьок, тут буде окультурена охоронювана територія», - наголосив М.ДЖИГА.

Губернатор Вінниччини переконаний, що молодь повинна усвідомлювати увесь жах тих трагічних подій та бути відповідальною за мирне майбутнє. «Принципово, щоб відвідувачі, яких цікавитиме цей унікальний історичний об’єкт, після огляду експозицій воєнних літ прийшли і вклонилися пам’яті жертв фашизму. Щоб молодь, замість захоплення новомодними течіями, усвідомили увесь жах тих трагічних подій, свій обов’язок перед старшими поколіннями та відповідальність за мирне майбутнє», - сказав М.ДЖИГА.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.ДЖИГА висловив переконання, що туристичний маршрут на ставку “Вервольф» має бути відтворений до Дня Перемоги - 9 Травня, таким чином буде увіковічена пам’ять загиблим.

Довідка УНІАН. Ставка Гітлера "Вервольф" (нім. Werwolf - «перевертень») розміщувалася в 8 км на північ від Вінниці біля села Коло-Михайлівка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники допускають, що і для наступних бойових дій у напрямку Ірану та Індії. Будівництво велося з осені 1941 р., діяти почала з квітня 1942, в березні в 1944 р., напередодні німецького відступу, ставку підірвали.

«Вервольф» фактично був зменшеною копією головної ставки Гітлера «Вольфшанце» у Східній Прусії. Мала електростанцію, аеродром, водопостачання. Наземна частина - 81 дерев`яний будинок, підземна - три залізобетонні бункери, зокрема головний бункер Гітлера з товщиною стін 2,5 м, перекриття - 4,5 м.