Кучма пропонує «декому» взяти частку відповідальності за смерть адвоката

Екс-Президент України Леонід КУЧМА наголошує, що новина про смерть одного з його адвокатів Михайла Кисилевича вразила його, як повідомлення про землетрус в Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам біля входу до Головного слідчого управління Генпрокуратури України.

«Це для мене було, як повідомлення про землетрус в Японії. Я навіть другу пігулку, перед тим як їхати сюди, прийняв», - сказав Л.КУЧМА, наголосивши, що знає М.Кисилевича вже 6 років. «Працювали, так би мовити, разом», - додав екс-Президент.

«Крім того що він професійний адвокат, він ще просто дуже гарна людина. Він за цей час став для мене дуже близьким. А в цей важкий час якраз перевіряється, хто друг, хто ворог, кого просто ввели в оману, а хто просто пусте місце», - наголосив він.

За словами Л.КУЧМИ, М.Кисилевич «переживав за те все, що відбувається зараз навколо нього.

«Напевно, не менше, ніж я, особливо, коли бачив такі професійні казуси у проведенні слідства. Це нас дуже обурювало, тому я думаю, нехай дехто і на себе візьме якусь частину відповідальності за те, що цієї прекрасної людини не стало», - підкреслив екс-Президент.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Л.КУЧМИ М.Кисилевич помер сьогодні вночі.

За попередніми даними, у М.КИСИЛЕВИЧА стався серцевий напад. Йому були близько 60 років.