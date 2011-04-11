Губернатор Київщини хоче прикріпити депутатів до людей

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК нагородив переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, конкурсів учнівської творчості та кращих спортсменів області почесними грамотами, цінними подарунками і квітами за досягнення на благо майбутнього України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, більше 20 талановитих дітей Київщини отримали від губернатора почесні грамоти, подарунки, а також - особистий номер мобільного телефона.

«Ми будемо підтримувати талановиту молодь. За дітьми будуть закріплені чиновники, депутати, які допомагатимуть їм просуватися далі і захищати інтереси Київської області та України. Сьогодні всі потребують фінансової підтримки, незалежно від того чи це спортсмен, чи це творчі колективи, чи це просто дитина-переможець олімпіади, яка захищає честь області», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Серед іншого він також повідомив, що Київська область має квоти у вищих навчальних закладах, які зобов’язана використовувати для талановитих і цілеспрямованих дітей.

Губернатор пообіцяв робити усе можливе, аби допомагати молодому поколінню, і надиктував свій номер мобільного телефона, якщо хтось потребуватиме допомоги.

«У вас є батьки, вчителі, тренери, наставники, але вони не зажди в змозі допомогти, тому, якщо вам необхідна моя порада чи підтримка, не вагайтесь і телефонуйте», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.