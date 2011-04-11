Янукович вклонився колишнім в'язням концтаборів

Президент України Віктор Янукович звернувся до співвітчизників з нагоди Міжнародного дня визволення в`язнів фашистських таборів.

"У цей день разом з усім світом Україна вклоняється світлій пам`яті людей, чиї життя безвинно обірвалися за колючими дротами фашистських концтаборів", - йдеться у зверненні, текст якого розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Янукович відзначив, що "мільйони наших земляків зазнали невимовних жахів нацистської неволі, тисячі з них загинули на страшних гітлерівських фабриках смерті, не дочекавшись своїх визволителів".

Про цю трагедію український народ ніколи не забуде, додав Президент.

"І досі не відомі усі місця поховань та імена багатьох загиблих від рук фашистських катів. Назвати їх - наш святий обов`язок. Ми вшановуємо тих, хто зумів вистояти, витримавши найстрашніші випробування. Вони гідно пройшли свій життєвий шлях, зробивши вагомий внесок у становлення сучасної незалежної України", - наголосив глава держави.

Віктор Янукович підкреслив, що одним із першочергових завдань української влади є належне забезпечення повсякденних потреб і духовних інтересів громадян старшого покоління. "Робота центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування має бути спрямована на поліпшення життя цих мужніх людей", - зазначив він.

"Доземний вам уклін і сердечна вдячність за подвиг і самовіддану працю в ім`я нащадків. Зичу кожному з вас доброго здоров`я і щастя. Нехай Бог оберігає вас і ваші родини", - побажав Президент.