Про газові угоди Тимошенко СБУ написала 13 томів

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН не виключає, що у ході розслідування справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО слідство виявить більшу суму збитків, завданих державі внаслідок підписання представниками її уряду газових угод у 2009 році, ніж нині відома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Збитки складають понад 1,5 млрд., причому, це попередньо. Робота із встановлення реальних збитків продовжується», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Він зауважив, що СБУ минулого тижня передала Генпрокуратурі відповідні матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення нею влади і службових повноважень при укладенні газових контрактів у 2009 році.

«Ці матеріали достатньо великого обсягу… Там не менше десятка висновків різних фахівців… Якщо не зраджує пам’ять, там близько 13 томів», - зазначив Р.КУЗЬМІН.