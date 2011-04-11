Про газові угоди Тимошенко СБУ написала 13 томів
15:24, 11 квітня 2011Політика
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Екс-прем`єру шиють 1,5 млрд збитків
|Ренат КУЗЬМІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
«Збитки складають понад 1,5 млрд., причому, це попередньо. Робота із встановлення реальних збитків продовжується», - сказав Р.КУЗЬМІН.
Він зауважив, що СБУ минулого тижня передала Генпрокуратурі відповідні матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення нею влади і службових повноважень при укладенні газових контрактів у 2009 році.
«Ці матеріали достатньо великого обсягу… Там не менше десятка висновків різних фахівців… Якщо не зраджує пам’ять, там близько 13 томів», - зазначив Р.КУЗЬМІН.
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