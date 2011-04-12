У депутата забрали мандат за перегляд порно

Депутат індонезійського парламенту був вимушений залишити свою посаду після того, як у пресу потрапили фотографії, на яких він зображений за переглядом порнографії під час пленарного засідання.

Як повідомляє Лента.руз посиланням на The Jakarta Post, політик (видання не вказує його повного імені, називаючи його Арифінто) зробив заяву про те, що залишає свою посаду, у понеділок, 11 квітня.

Депутат, який представляв у нижній палаті індонезійського парламенту Партію справедливості і благоденства, був помічений за переглядом порнографії у п`ятницю, 8 квітня. Фотографія Арифінто, що дивиться еротичний ролик на своєму планшетному комп`ютері, з`явилася у декількох місцевих виданнях, зокрема в The Jakarta Post.

Виступаючи з коментарем із цього приводу, депутат заявив, що відео, яке він дивився, не було збережене на його комп`ютері. За його словами, посилання на ролик було надіслане йому електронною поштою, і він просто “кликнув” по ній.

Проте, Арифінто заявив, що підвів своїх товаришів по партії і, будучи одним із лідерів політичного руху, повинен нести відповідальність за свої вчинки. Депутат висловив сподівання, що його помилка стане хорошим уроком іншим політикам.

Як у Партії справедливості і благоденства відреагували на рішення Арифінто залишити депутатське крісло, не повідомляється.

Кілька місяців тому в індонезійському парламенті стався інший інцидент, пов`язаний з порнографією. У серпні 2010 року під час засідання депутатів медіацентр парламенту зазнав атаки хакера. У результаті, на великому екрані в залі засідань упродовж 15 хвилин показували порнографічні зображення.