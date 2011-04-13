Довгий скасував завтрашнє засідання Київради
21:31, 13 квітня 2011Політика
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Розпорядження на офіційному сайті
Заступник міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ підписав розпорядження, яким скасував завтрашнє засідання сесії Київради.
Розпорядження від 12 квітня 2011 року №21 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження заступника міського голови - секретаря Київради від 30.03.11 №17» оприлюднене на офіційному веб-порталі Київської міської влади.
Згаданим розпорядженням №17 пленарне засідання сесії призначалося на 14 квітня цього року.
Про причини скасування завтрашнього засідання Київради у розпорядженні О.ДОВГОГО не повідомляється.
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