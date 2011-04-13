Довгий скасував завтрашнє засідання Київради

Заступник міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ підписав розпорядження, яким скасував завтрашнє засідання сесії Київради.

Розпорядження від 12 квітня 2011 року №21 «Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження заступника міського голови - секретаря Київради від 30.03.11 №17» оприлюднене на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

Згаданим розпорядженням №17 пленарне засідання сесії призначалося на 14 квітня цього року.

Про причини скасування завтрашнього засідання Київради у розпорядженні О.ДОВГОГО не повідомляється.