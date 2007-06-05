Як українці оцінюють те, що відбувається в країні (соцопитування)

64% українців вважають, що усе, що відбувається в Україні, йде у неправильному напрямку. При цьому, протилежної думки дотримується 12,5%, а ще 23,5% вагаються з оцінкою ситуації.

Такими є соціологічні дані, представлені „Українським демократичним колом” за результатами всеукраїнського опитування, проведеного 26-31 травня 2007 року.

В той же час, 37,7% опитаних вважають, що найкращим шляхом виходу з кризової політичної ситуації є досягнення компромісу між політичними силами без проведення дострокових виборів до парламенту, хоча 26,4% вбачають такий шлях у проведенні дострокових виборів до ВР. При цьому 15,3% – висловилися за проведення дострокових виборів і парламенту, і Президента; а 7,5% – за проведення дострокових президентських виборів. Вагались з відповіддю на це запитання 13,1%.

Водночас на запитання, чи доцільно змінити систему проведення виборів до ВР, 52,1% респондентів відповіли ствердно. Так, 33,2% підтримує мажоритарну систему; 12,2% виступають за те, щоб виборці голосували лише за конкретних кандидатів в одномандатних округах, але право висувати кандидатів повинні мати лише політичні партії; ще 6,7% вважають, що половина депутатів повинні обиратися в округах, а половина – за партійними списками. Проти зміни існуючої системи проведення виборів до парламенту виступили 9,7%, тоді як не визначились - 38,2% опитаних.

Якщо ж система виборів залишиться за партійними списками, то, на думку 51,7% респондентів, потрібно зробити так, щоб виборці мали змогу обрати конкретного кандидата зі списку партії (блоку) і покращити його шанси на проходження до парламенту. Проти відкритих списків виступають 11,3%. Не визначились - 37%.

Щодо можливого запровадження Президентом України надзвичайного стану в країні, або прямого президентського правління, 56% опитаних висловили негативне ставлення, 15% – позитивне; 29% - не визначились.

У повідомленні зазначається, що вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі її регіони. За місцем проживання опитано 1208 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.