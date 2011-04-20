Янукович, генсекретар ООН і гендиректор МАГАТЕ відвідали Чорнобиль

Президент України Віктор Янукович разом з Генеральним секретарем ООН Бан Кі Муном та Генеральним директором МАГАТЕ Юкіа Амано відвідали Чорнобильську АЕС. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Глава держави і гості оглянули точний макет стану реактора 4-го блоку ЧАЕС.

Генеральний директор ДСП ЧАЕС Ігор Грамоткін розповів, що ще у 1986 році, одразу після аварії, за короткий термін у 6 місяців на 4-му енергоблоці було створено об’єкт «Укриття», що максимально використовував існуючі конструкції. Однак він був нестабільним, оскільки одна зі стін реактора мала відхилення. Тому 1997-го року було прийнято План дій щодо підвищення безпеки об’єкта «Укриття».

Загалом було виділено 22 завдання, основну частину яких уже виконано, а шість знаходяться на виконанні зараз. Зокрема виконано стабілізацію об’єкта, роботи з ремонту покрівлі. Нині в об’єкті діють системи пилопригнічення, до 26 квітня цього року буде введено в дію протипожежну систему та автоматизовану систему управління.

Як повідомив Грамоткін, ці роботи дозволили подовжити термін експлуатації об’єкта «Укриття» на 15 років, і сьогодні він відповідає всім нормам безпеки. Однак ці роботи тимчасові, тому необхідно будувати більш надійне укриття для енергоблоку. Саме таким є новий безпечний конфайнмент для об’єкта «Укриття».

Віктор Янукович, Бан Кі Мун та Юкіа Амано переглянули демонстраційний фільм стосовно планів з будівництва нового об’єкта.

Генеральний директор ДСП ЧАЕС зазначив, що нині завершено земельні роботи під конфайнмент, ведеться підготовка фундаменту під арку, яку планується завершити до кінця нинішнього року. За словами гендиректора, навесні наступного року розпочнуть зведення безпосередньо арки і до кінця 2015-го планується завершити реалізацію проекту.

Висота арки – 108 метрів, ширина – 257 м, а довжина – 150 м. Термін її служби без додаткового обслуговування становитиме 100 років.

Як повідомив Грамоткін, після введення в експлуатацію арки роботи на станції не припиняться. Тут розпочнуться заходи з демонтажу нестабільних конструкцій 4-го енергоблоку, вилучення радіаційно зараженого обладнання та залишків палива для подальшої утилізації.

Усі роботи з підвищення безпеки об’єкта «Укриття» здійснюються за рахунок країн-донорів.