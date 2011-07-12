Якби вибори до Верховної Ради проходили у червні (опитування)

Соціологи відзначають зниження рейтингів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, спираючись на своє соціологічне дослідження проведене у червні.

Водночас, відзначають у КМІС електоральна підтримка В.ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів все ж залишається найбільшою в політичному просторі України. Рейтинги ВО «Батьківщина» та його лідера Юлії ТИМОШЕНКО залишилися переважно незмінними.

Зокрема, відповідно дослідження, якби вибори до Верховної Ради проходили у середині червня, то Партія регіонів отримала б 13,5% голосів виборців, водночас серед тих, хто сказав, що готовий взяти участь у виборах - 24.8% , у Блоку Юлії Тимошенко 10,9% та відповідно - 20.1%, за Блок Арсенія Яценюка «Фронт Змін» готові проголосувати 7,7% опитаних, і 14.1% з тих, хто прийшов би на вибори.

Наступні три місця посідають партія «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА (4,3% - 7,9%), Комуністична партія України (4,0% - 7,3%) та Партія «УДАР» Віталія Кличка (3,1% - 5,7%).

Ще дві політичних сили мають більше одного відсотка прихильників: Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (2,6% - 4,7% з тих, хто прийде на вибори) та Політична партія Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» (1,3% - 2,2%).

Як і раніше очолює п’ятірку найбільш популярних кандидатів в Президенти України серед усіх виборців діючий глава держави В.ЯНУКОВИЧ – (15% прихильників), на другому місці Ю.ТИМОШЕНКО – (11% прихильників), далі – А.ЯЦЕНЮК – (9% прихильників), С.ТІГІПКО – (6% прихильників). п’яте місце ділять між собою лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО та В.КЛИЧКО з 4% прихильників.

Також КМІС відзначає, що частка виборців, які в середині червня були готові взяти участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради, в цілому по Україні становила лише близько 54%, зокрема, у Західному регіоні – 63%, у Центральному – 57%, у Південному – 46% та у Східному – 52%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки протягом 10-20 червня 2011 року. Методом інтерв`ю опитано 2040 респондентів, що проваживають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.