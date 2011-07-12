Совок повертається: Регіонали провели суботник до дня народження Януковича
17:36, 12 липня 2011Політика
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У Березанському районі Миколаївської області члени Партії регіонів провели суботник з нагоди дня народження президента Віктора Януковича.
Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облорганізації регіоналів.
"У суботу, 9 липня, з ініціативи Березанської райорганізації Партії регіонів і "Молодих регіонів" відбувся суботник з благоустрою дитячого майданчика, приурочений до Дня (в оригіналі повідомлення з великої літери) народження президента", - зазначили у прес-службі.
"Батьки, бабусі, дідусі і навіть самі дітлахи з ентузіазмом включилися у спільну справу - разом носили пісок у пісочниці, фарбували сходинки, прибирали суху траву та сміття", - йдеться у повідомленні.
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