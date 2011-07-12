Совок повертається: Регіонали провели суботник до дня народження Януковича

У Березанському районі Миколаївської області члени Партії регіонів провели суботник з нагоди дня народження президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської облорганізації регіоналів.

"У суботу, 9 липня, з ініціативи Березанської райорганізації Партії регіонів і "Молодих регіонів" відбувся суботник з благоустрою дитячого майданчика, приурочений до Дня (в оригіналі повідомлення з великої літери) народження президента", - зазначили у прес-службі.

"Батьки, бабусі, дідусі і навіть самі дітлахи з ентузіазмом включилися у спільну справу - разом носили пісок у пісочниці, фарбували сходинки, прибирали суху траву та сміття", - йдеться у повідомленні.

Українська правда