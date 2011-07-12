Янукович так відповів Лукашенку на «вошивість», що вислали дипломатів?
На скандалі уваги не акцентують
Білорусь вислала двох українських військових дипломатів.
За інформацією джерел ZN.UAу Кабінеті міністрів, ще місяць тому відбулося вислання двох співробітників посольства України в Білорусі — аташе з питань оборони і військового аташе.
Як прийнято у подібних випадках, Україна прийняла у відповідь рішення, виславши військового аташе Білорусі. За інформацією ZN.UA, військовий аташе Республіки Білорусь в Україні Андрій Каюк вже місяць як не працює у Києві.
За однією з версій, причиною такого рішення Мінська стало наступне. Наприкінці квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив главу Української держави Віктора Януковича у «вошивості». Як повідомили джерела ZN.UA, український президент вирішив передати свою відповідь через прем`єра Миколу Азарова, який 19 травня перебував з візитом у Мінську. Суть відповіді не відома. Але воно викликало негативну реакцію білоруського президента і призвело до вислання українських дипломатів.
На факті вислання військових дипломатів не акцентували увагу ні білоруська, ні українська сторони.