Янукович так відповів Лукашенку на «вошивість», що вислали дипломатів?

Білорусь вислала двох українських військових дипломатів.

За інформацією джерел ZN.UAу Кабінеті міністрів, ще місяць тому відбулося вислання двох співробітників посольства України в Білорусі — аташе з питань оборони і військового аташе.

Як прийнято у подібних випадках, Україна прийняла у відповідь рішення, виславши військового аташе Білорусі. За інформацією ZN.UA, військовий аташе Республіки Білорусь в Україні Андрій Каюк вже місяць як не працює у Києві.

За однією з версій, причиною такого рішення Мінська стало наступне. Наприкінці квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив главу Української держави Віктора Януковича у «вошивості». Як повідомили джерела ZN.UA, український президент вирішив передати свою відповідь через прем`єра Миколу Азарова, який 19 травня перебував з візитом у Мінську. Суть відповіді не відома. Але воно викликало негативну реакцію білоруського президента і призвело до вислання українських дипломатів.

На факті вислання військових дипломатів не акцентували увагу ні білоруська, ні українська сторони.