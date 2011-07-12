Добкін розповів, чому обшукували офіси Авакова

Слідчі дії, які 7 липня проводили правоохоронці у приміщенні за адресою вулиця Сумська, 88 , яке належить структурам голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатору Арсену АВАКОВУ, пов’язані виключно з розслідуванням кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час прес-конференції наголосив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Всі дії, які проводили правоохоронці у будинку по вул. Сумська, 88, пов’язані виключно з розслідуванням кримінальної справи, відкритої за фактом шахрайства», - сказав він.

Губернатор відкинув звинувачення в політичному тиску на голову облорганізації ВО «Батьківщина» А.АВАКОВА та можливість свідомого перешкоджання журналістській діяльності.

«Розслідується звичайна кримінальна справа, і правоохоронці перевіряють, яким чином було вкрадено комунальне майно. В рамках розслідування проходив обшук за адресою, де були зареєстровані або зараз зареєстровані комерційні структури, і якщо ця адреса потрапила в поле зору правоохоронців як місце, де може бути документація того чи іншого підприємства, то ні присутність журналістів, ні наявність громадської депутатської приймальні та офісу політичної партії не може бути перепоною для проведення слідчих дій», - підкреслив М.ДОБКІН.

Він також зазначив, що «за дивним збігом обставин» за адресою Сумська, 88 був зареєстрований ряд підприємств, які з 2006 року володіли майном територіальної громади і були за законом його позбавлені.

Як передавав УНІАН, 7 липня близько 10.00 у Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».

Коментуючи ситуацію лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.