Грищенко: питання збору коштів на побудову «Укриття» вирішене
Міністр доповів Януковичу
Україна отримала принципове рішення донорів Рахунку ядерної безпеки та Чорнобильського фонду «Укриття» щодо надання коштів, необхідних для реалізації чорнобильських проектів.
Про це, як повідомляє пресс-служба глави держави, поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час зустрічі у Криму, доповідаючи про результати засідання Асамблеї донорів Чорнобильських фондів, що відбулося 7 липня в штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні.
«Остаточно прийняті політичні рішення, які дозволяють нам з певністю говорити, що питання збору коштів на побудову «Укриття» вирішене», – сказав К.ГРИЩЕНКО.
За його словами, після такого принципового рішення бюджет чорнобильських фондів («Укриття» та Рахунок ядерної безпеки) стане бездефіцитним, і це дає можливість розпочати повномасштабну реалізацію чорнобильських проектів і завершити цю роботу до 2015 року.
«Для нас важливо те, що вже зараз, цього року можна розпочинати роботи з будівництва дуже важливого інженерного проекту «Укриття», який убезпечить Київ, Україну, весь світ від можливих ризиків, пов’язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи», – наголосив К.ГРИЩЕНКО.
Водночас міністр додав, що залишається ще низка питань, які потребують технічного дооформлення.
За словами К.ГРИЩЕНКА, прийняте в Лондоні рішення стало результатом роботи, проведеної МЗС України у низці країн за дорученням Президента.
У цьому зв’язку К.ГРИЩЕНКО нагадав, що раніше Україні вдалося досягти «доволі суттєвого результату» – отримати додаткові кошти від цілої низки країн. «І це були чималі внески», – зауважив керівник МЗС.
*** Загальна сума коштів, необхідних для завершення реалізації чорнобильських проектів, становить 740 млн. євро.