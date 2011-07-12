Новий губернатор мріє, що люди хотітимуть жити на Донеччині

Призначений сьогодні головою Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ назвав метою своєї роботи - бажання людей жити в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ШИШАЦЬКИЙ заявив сьогодні в Донецьку після того, як перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ зачитав Указ Президента про призначення А.ШИШАЦЬКОГО на посаду губернатора.

У своєму виступі новий голова ОДА українською мовою подякував керівництву країни за довіру і розповів про свої цілі та плани на новій посаді.

«Для громадян державна політика - це якість їхнього особистого життя. Я впевнений, що саме якість життя людей повинна стати нашим головним пріоритетом... Головне, чого мені хотілося б досягти на цій посаді - щоб люди хотіли жити в нашій області. Вищим прагненням для мене буде - зробити Донецьку область сприятливою для проживання людей», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Він також подякував колишньому голові ОДА Анатолію БЛИЗНЮКУ, призначеному міністром регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, за спільну роботу і висловив надію на її продовження.

Присутній в ОДА мер Донецька Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО привітав А.ШИШАЦЬКОГО і подарував йому символічний ключ від міста Донецька.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України своїм указом призначив А.ШИШАЦЬКОГО головою Донецької обласної державної адміністрації.

До цього призначення А.ШИШАЦЬКИЙ був головою Донецької облради.