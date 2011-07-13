Через Ландіка зібрали позачергову сесію

Депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА виключили із фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 48 депутатів, троє утрималися.

Крім того, на пропозицію Луганського міського голови Сергія КРАВЧЕНКА було переобрано голову постійної комісії з питань інфраструктури міста, транспорту і зв’язку. Замість Р.ЛАНДІКА цю комісію очолив Василь ВАКУЛЕНКО. За це рішення теж проголосували 48 депутатів з 51 присутнього.

Позачергова сесія тривала всього 40 хвилин з 10-хвилинною перервою на обговорення питання у комісіях.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано у Краснодарі (Росія).

12 липня Р.ЛАНДІКА виключили із Партії регіонів.