Через Ландіка зібрали позачергову сесію
Депутата виключили з фракції ПР
|Роман Ландік
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 48 депутатів, троє утрималися.
Крім того, на пропозицію Луганського міського голови Сергія КРАВЧЕНКА було переобрано голову постійної комісії з питань інфраструктури міста, транспорту і зв’язку. Замість Р.ЛАНДІКА цю комісію очолив Василь ВАКУЛЕНКО. За це рішення теж проголосували 48 депутатів з 51 присутнього.
Позачергова сесія тривала всього 40 хвилин з 10-хвилинною перервою на обговорення питання у комісіях.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.
7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано у Краснодарі (Росія).
12 липня Р.ЛАНДІКА виключили із Партії регіонів.