У Василькові порушили кримінальну справу за підроблені виборчі бюлетені

Васильківський міжрайонний прокурор Дмитро ПОТОЦЬКИЙ порушив кримінальну справу за фактом підробки невстановленими особами виборчих бюлетенів.

Про це йдеться у листі прокурора на адресу екс-кандидата на посаду міського голови Василькова Київської області Анатолія БОРОВИКА, копія якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Прокурор зауважує, що справу було порушено 4 липня після додаткової перевірки заяви А.БОРОВИКА щодо порушення вимог законодавства про вибори посадовими особами дільничних виборчих комісій Василькова і Васильківської міської виборчої комісії.

Кримінальну справу направлено для проведення досудового слідства до слідчого відділу Васильківського міського відділу ГУ МВС України у Київській області.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада 2010 року А.БОРОВИК заявив, що під час перерахунку голосів територіальною виборчою комісію результати виборів були сфальсифіковані, і з відповідною заявою – повідомленням про злочин - він 4 листопада звернувся до Генеральної прокуратури, обласної та міської прокуратур, а також до СБУ.

Про фальсифікацію результатів виборів у Василькові заявив і голова київського обласного відділення Комітету виборців України Юрій БУТ.