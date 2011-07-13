Київський губернатор обурений: ціни в області вищі за столичні

Голова Київської міської державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК пообіцяв сувору відповідальність торговцям, які завищують ціни на продукти харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні час зустрічі з депутатами Київської обласної ради, головами райдержадміністрацій, міськими головами, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, на якій було розглянуто питання цінової ситуації на ринках продовольчих товарів.

«Неможливо, щоб ціни у Київській області були вищі, ніж у столиці. На сьогодні проводиться моніторинг. У районах, де будуть виявлені невідповідні ціни, порушників будемо притягувати до суворої відповідальності», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що для врегулювання цінової ситуації необхідно залучати як приватних підприємців, окремих господарників, так і представників великого бізнесу.

На засіданні колегії облдержадміністрації також заслуховувалися питання щодо укладення контрактів районних влад з підприємцями, які вирощують сільськогосподарську продукцію, та щодо будівництва овочесховищ, яких цього року вже підготовлено для зберігання 150 тис. тонн овочів.