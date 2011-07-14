Луценко порахував, що суд 8 разів порушив його конституційні права

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Печерський районний суд Києва порушив його конституційні права по 8 клопотаннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив від імені Ю.ЛУЦЕНКА біля входу до Печерського райсуду народний депутат Олесь ДОНІЙ.

«Юрій ЛУЦЕНКО попросив, щоб я доніс інформацію для журналістів. Отже, зараз фото-, відео-, аудіофіксація судом заборонені», - сказав О.ДОНІЙ.

За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО зробив аналіз підготовчої частини судового розгляду і дійшов висновку, що йому відмовлено у задоволенні клопотань по 8 пунктах, передбачених Конституцією України.

Як зазначив О.ДОНІЙ, першим пунктом є відмова суду в задоволенні клопотання екс-міністра щодо розгляду його справи судом присяжних; йому відмовлено у зміні запобіжного заходу через відсутність підстав для тримання під вартою; Ю.ЛУЦЕНКУ відмовлено у допуску як захисника народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ.

Також Ю.ЛУЦЕНКУ відмовлено у допиті як свідків колишніх міністрів внутрішніх справ України, які щодо своїх водіїв діяли так само, як і Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, як вважає Ю.ЛУЦЕНКО, йому відмовлено у клопотанні про відвід головуючого у судовому процесі Сергія ВОВКА, якому екс-міністр не довіряє через наявність порушених відносно судді двох кримінальних справ, які унеможливлюють його незалежність.

Також Ю.ЛУЦЕНКО наголошує на тому, що суд відмовив йому у закритті кримінальної справи через необгрунтованість обвинувачення; відмовив у поверненні справи на дослідування і висвітлення засобами масової інформації судового процесу, тобто суд не забезпечив відкритість судового процесу.