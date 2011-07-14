Могильов: Суд РФ розгляне справу про екстрадицію Ландіка найближчим часом

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що найближчим часом російський суд розгляне справу про екстрадицію сина народного депутата Володимира ЛАНДІКА - Романа ЛАНДІКА до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами міністра, одержано санкцію суду на арешт Р.ЛАНДІКА, якого було затримано на території Краснодарського краю Росії.

Як сказав А.МОГИЛЬОВ, через Генеральну прокуратуру України розв`язується питання про його екстрадицію. Рішення про це приймає російський суд на підставі одержаних з України документів.

А.МОГИЛЬОВ додав, що коли суд ухвалить відповідне рішення, тоді екс-депутата Луганської міськради буде доставлено до України.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДІКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.ЛАНДІКА. Його було затримано у Краснодарі.

12 липня Р.ЛАНДІКА виключили з Партії регіонів.