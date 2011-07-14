Адвокати Луценка не розчули, що судове слідство вже почалося

Суд належним чином не поінформував адвокатів екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про те, що на сьогоднішньому судовому засіданні суд перейде від підготовчої стадії процесу до безпосередньо судового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам під час перерви в засіданні Печерського районного суду заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«Коли закінчувалося минуле судове засідання суд дуже невиразно промовив, що він закінчив підготовчу частину і розпочалося судове слідство, і ми як учасники процесу навіть цього і не почули, і готували на сьогодні цілий ряд інших клопотань», - сказав адвокат, нагадавши, що у відповідності до чинного законодавства сторона захисту вправі заявляти клопотання на будь-якій стадії процесу.

«А у даному випадку те, що відбувається судове слідство не заважає і не позбавляло права Юрія Віталійовича (Ю.ЛУЦЕНКА – УНІАН) робити заяви, на що він і посилався. Але суд зробив висновок, що він не правий і видалив його із зали засідань на один день», - зазначив І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня головуючий у судовому процесі у справі Ю.ЛУЦЕНКА суддя Сергій ВОВК видалив звинувачуваного із зали судового засідання за порушення дисципліни.

Після цього представники прокуратури в суді розпочали зачитувати обвинувальний висновок у справі Ю.ЛУЦЕНКА за його відсутності.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.