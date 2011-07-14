Присяжнюк показав керівникам держпідприємств «жовті картки»

Влада Київської області поставила завдання керівникам державних підприємств до 1 вересня повністю розрахуватися з боргами перед Пенсійним фондом, інакше до них будуть застосовані досить жорсткі санкції, аж до притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, про це йшлося сьогодні на нараді у КОДА з державними підприємствами-боржниками зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, представниками відповідних міністерств та відомств, правоохоронних органів України.

У повідомленні зазначається, що станом на 1 липня загальна сума заборгованості підприємствами державного сектора перед Пенсійним фондом становить понад 10 млн. грн., і за перше півріччя її вдалося погасити лише на 300 тис. грн.

Водночас, при загальній тенденції до зменшення заборгованості на деяких підприємствах вона навпаки зростає.

За словами заступника губернатора Тетяни ПОДАШЕВСЬКОЇ, питання погашення заборгованості перебуває на особливому контролі голови облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Вона наголосила, що якщо хтось із керівників підприємств-боржників не може вирішити цю проблему самостійно, то необхідно звертатися за допомогою до місцевих і центральних органів влади.

«Ми не маємо жодного морального права нехтувати цією проблемою. Керівники підприємств-боржників повинні усвідомити, що вони зобов’язані платити людям зарплати, здійснювати обов’язкові відрахування до Пенсійного фонду, і проблему необхідно вирішувати вже сьогодні», - наголосила заступник губернатора.

Водночас заступник начальника Головного управління юстиції у Київській області, начальник державної виконавчої служби Олег ПАРАКУДА зазначив, що сьогодні керівникам підприємств державного сектора була показана «жовта картка» і визначено чіткий термін для погашення заборгованостей, наступна зустріч – роздача «червоних карток», а вони вже тягнуть за собою «досить плачевні наслідки».