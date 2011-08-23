Найвищі оцінки українці дали Ющенку і Януковичу

У 2011 році в Україні майже вдвічі зменшилась кількість людей, які вважають, що можуть вільно висловлювати політичні погляди.

Про це свідчать передані УНІАН дані проекту Інституту соціології НАН, розпочатого ще у 1992 році.

В інституті наголошують, що усі роки незалежності більше половини українців вважали, що в Україні люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. Але у 2011 році істотно, майже удвічі порівняно з попереднім роком, зросла кількість тих, хто вважає, що люди не можуть вільно висловлювати політичні погляди (у поточному році – 22,5%, навесні 2010 року таких було лише 12%).

Також в Інституті соціології зауважують, що протягом усіх років незалежності інтерес українців до політики можна визначити як середній: «певною мірою» політика цікавила 60-70% опитаних. Найвищий інтерес до політики українці виявляли у 2005 році, коли 21% зазначили, що їх дуже цікавить політика і лише 11% – що їх політика не цікавить зовсім. Найнижчий інтерес до політики був притаманний українцям у 1994-2000 рр., а також у 2011 р.

Найбільше впевненості у тому, що в Україні є політичні лідери, які можуть ефективно керувати країною, українці висловлювали у 2005 (50%) та у 2006 (43%) рр., найменше – у 1995 (11.5%0 та 1996 (11%) рр. У 2011 році думки українців поділилися: 31% вважають, що такі лідери є, 37% – що таких лідерів немає (решта не визначилися).

Найбільше впевненості у тому, що в Україні є політичні партії та рухи, яким можна довірити владу, українці висловлювали у 2006 (43%) та 2005 (37%) рр., найменше – у 1995 (9%) р. У 2011 році думки українців розділилися: 30% вважають, що такі партії та рухи є, 36% – що таких політичних сил немає (решта не визначилися).

Найвищі оцінки діяльності українським Президентам українці дали у 2005 та 2010 рр.: 5.8 бала за 10-бальною шкалою Президенту Віктору ЮЩЕНКУ і 5.1 бала Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ. У 2011 році оцінка діяльності В.ЯНУКОВИЧА за 10-бальною шкалою становила 3.6 бала. Найнижчу оцінку отримав Президент Леонід КУЧМА (3 бали у 1998 році). Водночас за усі роки вимірів (з 1998 року) Президенти Росії (за винятком Бориса Єльцина), Білорусі та США мали кращі оцінки, ніж Президенти України.

Коли українці думають про майбутнє України, у них переважає почуття надії (61% у 2005 році, 51% – у 2006 і 56% у 2010). За ці роки найбільш позитивні відчуття припали на 2005 рік, коли надія «йшла в парі» з оптимізмом (34%), а у наступні роки - у парі з тривогою (34% у 2006 р. і 29% у 2010 р.). Якщо у 2005 році позитивні відчуття становили у сумі 156% (можна було обирати декілька), негативні – 54% (співвідношення 3:1), то у 2006 році – 111% і 83% (співвідношення 1.5:1), а у 2010 – 118% і 85% (співвідношення 1.5:1).

Втім, у будь-якому разі позитивні відчуття у думках українців про майбутнє України переважали й переважають. Проте у 2010 році істотно зросло таке відчуття, як страх (8% у 2005 р., 11% у 2006 і 16% у 2010). А от чого українці не відчувають, думаючи про майбутнє України, так це байдужості (3% у 2005 і 2006 рр. і 2% у 2010).

*** Проект Інституту соціології НАН України був розпочатий у 1992-1994 рр. Щороку було опитано в середньому 1800 осіб за репрезентативною вибіркою, що представляє доросле населення України (старше 18 років). В опитуванні 2011 року (квітень) було опитано 1200 осіб за репрезентативною вибіркою. Польовий етап дослідження здійснювала фірма TNS-Україна.