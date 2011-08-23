Чи пишаються українці своїм громадянством?

Кількість українців, які пишаються своїм громадянством, за п`ять років зросла майже на 25%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

У 2011 році три чверті респондентів (76,8%) відповіли, що пишаються своїм українським громадянством. В Інституті Горшеніна нагадують, що згідно з попереднім дослідженням Інституту, у 2007 році таких громадян було 52,2%, у 2008 – 65,8%, у 2009 – 77,1%, у 2010 – 75,3%.

При цьому, згідно з цьогорічним дослідженням, кожен п`ятий опитаний (20,1%) не відчуває гордості через наявність у себе українського громадянства. Причому, за останні 5 років цей показник істотно не змінився: 2007 – 21,7%, 2008 – 23,6%, 2009 – 17,9%, 2010 – 19,2%. Важко відповісти на дане питання – 3,1% респондентів. Інститут зазначає, що в 2007 році таких громадян було більш як чверть (26,1%), а з 2008 року цей показник почав знижуватися (2008 – 7,9%, 2009 – 5,0%, 2010 – 5,5%).

Більш ніж половина українців (59,3%) позитивно ставляться до отримання Україною незалежності в 1991 році. У 2010 році таке ставлення висловлювали 58,4%, у 2009 – 56,7%. Нейтрально ставиться до отримання незалежності країною кожен п`ятий респондент – 19,3% (2009 – 19,8%, 2010 – 20,6%). При цьому 17,3% опитаних ставляться до даного факту негативно (2009 – 19,5%, 2010 – 16,4%). Важко відповісти на дане питання – 4,1% українців (2009 – 4,0%, 2010 – 4,6%).

Більш як половина громадян України (60,7%) розуміє термін «незалежність країни» як економічну незалежність нашої країни від сусідніх держав. Кожен другий опитаний (50,3%) розуміє цей термін як політичну незалежність від інших країн, менш як половина (45,4%) – як територіальний суверенітет. Понад третини опитаних вважають, що «незалежність країни» - це авторитетність країни на міжнародній арені (38,2%) і власна національна культура (35,7%), понад чверті (26,4%) – власна державна мова – українська. При цьому, кожен п`ятий респондент (20,5%) асоціює «незалежність країни» з незалежною церквою. Відповідь «інше» дали 2,3% громадян України, а 4,2% було важко з відповіддю на дане питання.

***Інститут Горшеніна проводив телефонне опитування на тему: «День незалежності України» з 20 по 22 серпня 2011 року. Усього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.