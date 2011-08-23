Хто виграв від входження «Сильної України» в Партію регіонів?

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вважає, що від входження «Сильної України» в Партію регіонів найбільше виграв лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Таку думку В.ЗАСТАВА висловив у коментарі, переданому агентству УНІАН.

За його словами, після такого кроку «Сильної України» в країні залишається чотири політичні проекти, які порівняно прогнозовано можуть пройти в наступний склад Верховної Ради: це Партія регіонів, «Батьківщина», «Фронт Змін» і ВО «Свобода».

«Ці політичні проекти мають найбільші шанси перемогти на майбутніх виборах за партійними списками. Цей тренд ще більше закріпиться, якщо прохідний відсоток для партій буде законодавчо закріплено на рівні 5%», - зазначив експерт.

На думку В.ЗАСТАВИ, поява «прохідних» політичних сил за час, що залишився, можлива, але малоймовірна. «Оскільки вибори до парламенту потребують від політичного проекту реальної, а не фіктивної оргструктури, регіональної мережі, наявності фінансового, медійного та інших ресурсів тощо. У протилежному ж разі перемогти на виборах у нинішніх умовах малоймовірно», – вважає експерт Інституту Горшеніна.

«Зараз в Україні залишається один квазіопозиційний проект – «Фронт Змін». Можна припустити, що він стане вимушеним вибором для значної кількості політиків і бізнесменів, а квитки на «потяг ЯЦЕНЮКА» на найближчих виборах будуть найдорожчими. Адже пов'язувати свою політичну кар'єру з Партією регіонів для багатьох вже неприйнятно, а йти за списками «Батьківщини» – зіпсувати собі відносини з владою і наразити на небезпеку власний бізнес», - вважає він.

В.ЗАСТАВА зазначив, що радикалізм «Свободи» також є перепоною для багатьох охочих потрапити до парламенту, до того ж ця партія не користується популярністю в південних і східних областях України.

«У свою чергу «проект ЯЦЕНЮКА» дає змогу «зберегти обличчя», бути начебто в опозиції і не пов'язувати себе з «донецькою командою». З другого ж боку, на Банковій не проти такої «конструктивної» опозиції. При цьому необхідно пам'ятати, що «Фронт Змін» має свою межу рейтингу», – заявив В.ЗАСТАВА.

Експерт додав, що конкуренція в мажоритарних округах на найближчих виборах до Верховної Ради буде дуже високою.

«Ми маємо у своєму розпорядженні достовірну інформацію про те, що представники Партії регіонів ведуть підготовку до виборів в округах. Крім того, в різних регіонах країни вже сформувався новий ешелон активних людей, які добре розуміють актуальні проблеми суспільства і мають намір використати найближчі вибори для входження у велику політику. В світлі останніх подій отримання депутатської недоторканності для багатьох бізнесменів стає необхідністю. До нашого консалтингового підрозділу звертається досить багато інтересантів на мажоритарні кампанії, яких не лякають ані адміністративний ресурс, ані конкуренція», – наголосив В.ЗАСТАВА.