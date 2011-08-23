На АвтоМайдан уже їдуть колони з семи міст

Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» закликає всіх українців 24 серпня приєднатися до Автомайдану.

Як повідомили УНІАН організатори акції «Вперед», вони закликають цього дня встановити в автомобілях прапори, маленькі прапорці України чи іншу національну символіку, що підкреслює єдність народу, а не партійну належність.

Вся координація масового руху колон здійснюватиметься за допомогою соціальних мереж – Facebook і Twitter.

«Єдина мета, яку ми ставимо, – це об`єднати людей з усієї України, наших однодумців. Всі 20 років в українській політиці і владі збиралися люди, які відстоювали виключно свої інтереси, їх не цікавили люди і майбутнє країни. Але сьогодні в наших силах все змінити. Наш однодумець – це той, хто не байдужий до того, що відбувається в Україні», - заявила голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Як зазначили організатори, сьогодні із самого ранку колони автомобілів вирушили на Київ з усіх регіонів України. «Ми знаємо, що в дорозі вже наші прихильники з Хмельницького, Вінниці, Донецька, Луганська, Львова, Івано-Франківська, Чернівців і не тільки. Ми чітко розуміємо, що Автомайдан - це наша можливість пройти тест і довести згуртованість українського народу. Віримо, що нас підтримають багато - всі ті, хто вважає себе громадянином України і хто готовий захищати свою позицію.

Також ми звертаємося до представників київської влади і силових структур не перешкоджати вільному пересуванню людей з національним прапором в автомобілі, а також своєчасно підготувати дороги для переміщення колон. Ми просимо вас зробити все, щоб водії, які приїдуть до Києва на Автомайдан, змогли взяти участь в акції. Ми знаємо про ваші наміри перекрити рух на вулицях столиці. Але ми хочемо вам нагадати, що День Незалежності - це свято не влади, а насамперед всього народу. Для нас важливо, щоб Автомайдан пройшов мирно і без порушень прав і свобод громадян», сказано в повідомленні.