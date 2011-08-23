Янукович дав Героя України донецькому поету

Указ - на сайті Президента

Звання Героя України із врученням державного ордена присвоєно письменнику, поету Борису БІЛАШУ (Донецьк). Текст відповідного указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Як зазначено у документі, відзнака присвоєна за видатний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність.

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