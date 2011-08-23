У КМДА умовляли опозицію не ходити з акціями центром Києва

Станом на 16 годину 23 серпня до Київській міської державної адміністрації надійшло 36 повідомлень про проведення в День Незалежності України мітингів та інших масових заходів від різних політичних сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на заступника голови КМДА Олександра ПУЗАНОВА.

У зв`язку з тим, що плани ініціаторів проведення деяких акцій конфліктують між собою щодо часу й місця їх проведення, стосуються центральних вулиць та площ столиці, на яких здійснюватимуться загальнодержавні та загальноміські заходи, 22 серпня відбулася робоча нарада О.ПУЗАНОВА із представниками заявників. На нараді йшлося про можливість досягнення компромісу та узгодження організаційних моментів проведення акцій для того, аби знайти розумний баланс між правом громадян на проведення мирних зібрань та правом киян на відпочинок, святковими заходами міської влади для гостей та мешканців столиці України.

Як інформує прес-служба, КМДА пропонувала опозиційним політичним силам переглянути свої заявки в частині, що унеможливлює святкування Дня Незалежності в центрі столиці та створює істотні перешкоди для безпеки людей, забезпечення правопорядку. Переговори із представниками різних політичних сил продовжувалися і протягом першої половини дня 23 серпня.

Проте пропозиції міської влади про проведення мітингів та руху учасників акцій опозиції по не задіяних в святкових заходах площах та вулицях Києва «не були почуті», йдеться в повідомленні.

«На жаль, рішення, яке задовольнило б усі сторони, знайти не вдалося», - повідомив заступник голови КМДА.

Тому Київська міська адміністрація була змушена звернутися до суду, аби обмежити право на проведення окремих заходів. Позов заявлено до 13 відповідачів, серед яких є політичні партії та громадські організації як провладної, так і опозиційної спрямованості, зазначається в повідомленні прес-служби КМДА.

«Ми звертаємо увагу, що мова йде не про всі акції, а лише про ті, що плануються на площах та вулицях міста, задіяних у святкових заходах, де перебуватиме велика кількість киян та гостей столиці. Там, де такий конфлікт інтересів відсутній, заперечень щодо акцій та мітингів немає. КМДА поважає права громадян на вираження своїх поглядів та думок, але наполягає, що при цьому не повинні порушуватися права інших громадян", - зауважив О.ПУЗАНОВ, додавши, що столична влада закликає різні політсили разом святкувати День Незалежності України.