Тимошенко проситься до Дніпропетровська - її мамі стало гірше

Адвокати екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО просять Печерський райсуд Києва відпустити Ю.ТИМОШЕНКО із СІЗО та надати їй дозвіл для виїзду до Дніпропетровська у зв’язку з погіршенням стану здоров’я її матері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені захисту заявив адвокат Микола СІРИЙ.

Він наголосив, що захист вніс клопотання про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО на будь-який інший, який не пов’язаний з триманням під вартою.

М.СІРИЙ підкреслив, що сьогодні немає ніяких об’єктивних підстав для тримання Ю.ТИМОШЕНКО під вартою. Зокрема, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО не відмовляється виконувати жодного розпорядження головуючого, не виявляє неповаги до суду, не затягує розгляд справи.

Крім того, він зауважив, що з Дніпропетровська надійшла інформація про погіршення стану здоров’я 74-річної матері Ю.ТИМОШЕНКО Людмили. «Тому ми просимо змінити запобіжний захід на будь-який інший, не пов’язаний з триманням під вартою», - сказав М.СІРИЙ. Він також попросив дати дозвіл Ю.ТИМОШЕНКО на поїздку до Дніпропетровська і в зв’язку з цим попросив не проводити 25 серпня судового засідання. М.СІРИЙ також передав список видатних українських діячів, які підтримують прохання захисту про звільнення Ю.ТИМОШЕНКО.