Тимошенко привітала всіх із 20-ю річницею Незалежності

Печерський районний суд Києва знову відмовився задовольнити клопотання про зміну запобіжного заходу екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, дана відмова вже є десятою.

Зокрема, у своєму рішенні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ сказав, що захист не навів у клопотанні достатніх аргументів для зміни запобіжного заходу та звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти.

«Судом не встановлені обставини для зміни запобіжного заходу», - йдеться в поставі, яку зачитав Р.КІРЄЄВ.

Депутати, які були присутні в залі, підвелися зі своїх місць і почали кричати «Зі святом». Після цього вони заспівали гімн України.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою чергу також привітала всіх із 20-ю річницею Незалежності та зауважила, що «ми будемо жити в європейській країні та не допустимо окупантів до нашої країни».

В засіданні суду в «газовій» справі Ю.ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 09.00 25 серпня.