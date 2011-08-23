Комітет опору диктатурі проведе у Львові мітинг, марш і автопробіг

24 серпня у Львові відбудеться низка заходів до 20-ї річниці Незалежності України, які ініціював Комітет опору диктатурі.

Як повідомив УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ, кілька сотень представників ВО «Свобода» о 10.00 розпочнуть з центру Львова маршовий похід під гаслом «Бандера, Шухевич – Герої України!» до пам’ятника С.Бандері у Львові, де відбудуться урочистості з нагоди річниці Незалежності України.

Після завершення заходу представники ВО «Свобода» приєднаються до учасників Народного мітингу опозиційних сил, який о 14.00 розпочнеться у центрі міста на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Голова Львівської обласної організації партії «Наша Україна», народний депутат України Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що його партія спільно з активістами «Батьківщини» та інших політичних сил, які увійшли до Комітету опору диктатурі, проведуть автопробіг протесту. Він розпочнеться о 12.00 від пам’ятника Романові Шухевичу, автівки проїдуть до пам’ятника Степану Бандері і завершать пробіг біля пам’ятника Т.Шевченку.

«Учасники спільного автопробігу і маршу Незалежності о 14.00 об’єднаються на площі біля пам’ятника Шевченку де розпочнеться багатотисячний народний мітинг», - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Голова Львівської обласної організації ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК зазначив, що Народний мітинг і автопробіг будуть проходити під державними прапорами України під гаслом: «Ми – не раби! Волю – Юлі!».

За його словами, на мітинг до Львова приїдуть сотні мешканців з районів області, щоб висловити свій протест проти диктатури, яка панує в державі.