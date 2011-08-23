Яку державу виборювали вояки УПА?

В Івано-Франківську з нагоди дня Державного прапора України вшанували пам’ять 17 тисяч вояків УПА, які загинули за синьо-жовтий стяг.

Як передає кореспондент УНІАН, на Вічевому майдані відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України. Перед цим владика Української греко-католицької церкви Володимир ВІЙТИШИН та священики інших православних конфесій освятили прапор.

На урочистостях виступили заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ, секретар Івано-Франківської міської ради Руслан МАРЦІНКІВ, голова Братства воїнів ОУН-УПА Карпатського краю Фотій ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, депутат Верховної Ради першого демократичного скликання Дмитро ЗАХАРУК, які привітали присутніх зі святом Державного прапора України.

«Сьогодні ми схиляємо голову перед нашим прапором, схиляємо голови перед могилами 17 тисяч вояків УПА, які загинули на Прикарпатті, - наголосив Ф.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ. - Вони любили цей прапор, вони хотіли своєї держави і вона є. Але вона без змісту, бо немає дійсно національно свідомої української влади».

За словами секретаря Івано-Франківської мьськради Р.МАРЦІНКІВА, «українська справа перемогла». «Українська держава постала. Український прапор і гімн сьогодні є, - сказав він. - Сьогодні інший етап боротьби – етап боротьби за український зміст, за національну і соціальну справедливість в нашій державі».