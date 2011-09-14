СБУ видворила з Криму росіянина, якому не подобалися порядки в Україні

Співробітники Служби безпеки України видворили старійшину козачої громади «Соболь» Віталія ХРАМОВА, який, за інформацією спецслужби, є громадянином РФ, на поромі з Криму до Росії за заклики до розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі й негативні висловлювання про внутрішню політику України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління СБУ.

«За період перебування в Криму В.ХРАМОВ неодноразово був організатором, а також активним учасником різного роду масових акцій, що мають явно виражений провокаційний характер, спрямованих на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Крім того, зафіксовано факти неодноразової безпосередньої участі В.ХРАМОВА в створенні конфліктних ситуацій, які приводили до масових порушень громадського порядку і фізичних зіткнень зі співробітниками міліції», - йдеться в прес-релізі.

У СБУ стверджують, що дії В.ХРАМОВА суперечать Закону України «Про статус іноземців і осіб без громадянства».

Кримське Управління СБУ 8 вересня винесло ухвалу про видворення В.ХРАМОВА за межі України й заборону в`їзду до країни протягом 5 років «зважаючи на скоєння ним дій, що грубо порушують законодавство України».

Окружний адміністративний суд Криму, розглянувши надані СБУ матеріали, виніс 13 вересня ухвалу про негайне примусове видворення В.ХРАМОВА з країни.

«14 вересня через поромну переправу "Крим - Кавказ" громадянин ХРАМОВ був видворений на територію РФ», - заявили в СБУ.