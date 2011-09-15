Російський міністр заманює Україну у партнерство зі світовою перспективою

Стратегічне партнерство України і РФ підвищить конкурентоспроможність двох країн у глобальному світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сказав напередодні на прийомі з нагоди 20-річчя Незалежності України.

«Росія і Україна відбулися як самостійні учасники міжнародного життя, які можуть і вміють обстоювати свої національні інтереси», - сказав він.

С.ЛАВРОВ відзначив, що в історії двох країн за останні 20 років можна знайти схожі успіхи і проблеми.

За його словами, Росія і Україна роблять все необхідне, щоб стати рівноправним учасником міжнародного політичного і економічного життя.

Він відзначив, що кожна країна має бути деідеологізованою, прагматичною і робити речі, які принесуть реальну відчутну вигоду простим людям.

«У цьому суть нашої політики, в цьому суть української політики», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він відзначив, що треба бачити переваги, які створює стратегічне партнерство між Росією і Україною, що підвищить конкурентоспроможність двох країн у світі, що глобалізується.

Крім того, С.ЛАВРОВ нагадав, що наступного року святкуватиметься 1150-річчя Київської Русі. С.ЛАВРОВ повідомив, що Президент РФ запропонував керівництву України і Білорусі спільно відсвяткувати «цю велику дату, яка залишається спільним фундаментом наших незалежних, однак братніх держав».