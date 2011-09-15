Королевська - про проект бюджету-2012: обійняти й плакати

Макроекономічні показники, закладені урядом до проекту Державного бюджету на 2012 рік, не є реальними і, очевидно, написані для світової громадськості, а не для українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Пропонований бюджет – це не бюджет розвитку, а відверта показуха для світової громадськості. Проаналізувавши основні макропоказники бюджету, наш уряд можна тільки, як кажуть в народі, обійняти і плакати», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Макропоказники в проекті бюджету-2012 далекі від української реальності. Чого тільки вартий рівень інфляції в 7,9%. Ніхто не сумнівається, що уряд за наслідками року заявить про приборкання інфляції і успішне виконання бюджету. Але все це буде тільки на папері, а не на цінниках у магазинах», - заявляє депутат.

«Уряду не варто забувати про людей – вони не сліпі. Кожний українець сьогодні бачить, з якою швидкістю зростають ціни на все. Так зване зростання ВВП на 5,5% досягається владою не за рахунок розвитку реального сектору економіки, а за рахунок пожвавлення на зовнішньому ринку і експорту сировини», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. 14 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було представлено проект держбюджету на 2012 рік, який сьогодні має бути переданий до парламенту.

Зокрема, Кабмін прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.

«Для розрахунку бюджету ми використовували зважений сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 5,5% і скорочення дефіциту державного сектору до 2,5% ВВП порівняно з 3,5% поточного року. Це гарантія стійкості фінансової системи держави за будь-якого розвитку подій», - сказав прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ. Також він підкреслив, що навіть розвинені країни Європи не можуть утримати дефіцит бюджетів у межах «такого більш ніж помірного» показника.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що бюджет 2012 року стане бюджетом пріоритетного розвитку внутрішнього ринку і стимулювання розвитку регіонів. “Це буде бюджет соціального розвитку і створення нових робочих місць”, - відзначив Н.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою від 31 серпня п.р. схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки.

Згідно з документом, у 2012 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП становитиме 6,5%, за песимістичним – 5%, номінальний ВВП – 1,5155 трлн. грн. і 1,505 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 7,9% (за обома прогнозами). Зростання цін виробників промислової продукції – 9,7 і 9,4% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – від’ємне - 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно. Середня зарплата – 3,175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. Рівень безробіття - 7,2-7,7% (за обома варіантами прогнозу).