У Києві благодійна акція „Всенародний День Батька”

В суботу, 17 вересня, в київських парках «Маріїнський» (сцена «Ракушка») та «Перемога» відбудеться всеукраїнська благодійна акція „Всенародний День Батька”.

Акція проходитиме за ініціативи Міжнародної громадської організації „Міжнародний центр батьківства” за підтримки Головного управління у справах сім’ї та молоді КМДА.

В програмі заходу заплановано силове шоу Олексія СЕЛІФАНОВА „Team Extreme”, інтерактивні семінари та вікторини в ігровій формі, забави та атракціони, змагання та конкурси, призи та подарунки. Акція розрахована на участь сімей: тато, мама і діти, очікувана кількість – три тисячі чоловік.

Час проведення - з 11:00 до 17:00.

Олександр МАРЧЕНКО, президент МГО „Міжнародний центр батьківства”, переконаний, що впровадження в Україні святкування Всенародного Дня Батька на національному рівні сприятиме популяризації важливості ролі чоловіка як батька в сім’ї та сімейних цінностей в суспільстві, вшанує чоловіків, що опікуються сім’єю та беруть активну участь у вихованні своїх дітей, а також залучить чоловіків до відповідального батьківства.

Акцію підтримав також відомий співак КІШЕ: «Любіть ваших дітей, не дивлячись на те, що життя складне і всім нам, щоб вижити, доводиться працювати, не покладаючи рук. Але дітям потрібні увага і любов, і тоді, коли вони маленькі, і тоді, коли йдуть на перше побачення. Діти мають бути довгоочікуваними, зростати в мирі, любові і розумінні. Тоді це буде здорове, повне сил і енергії наше з вами майбутнє. Покоління здатне творити, а не руйнувати, любити, а не ненавидіти».

Денис СИЛАНТЬЄВ, заслужений майстер спорту з плавання, чотирикратний володар Кубка світу з плавання вважає, що "саме батьки відповідають за те, як сформується характер та світогляд їхніх дітей. До батьківства необхідно бути готовим і психологічно і матеріально. Діти повинні бачити лише позитивні приклади. Я вважаю, якщо День Батька стане щорічним, це зможе вплинути на культуру батьківства в нашій країні".

Метою Всеукраїнської благодійної акції „Всенародний День Батька” є впровадження святкування Всенародного Дня Батька на національному рівні. Організація, підготовка та реалізація святкових заходів в обласних центрах України. До участі в акції на партнерських та меценатських умовах запрошуються всі зацікавлені державні, громадські, релігійні організації та представники ділових кіл. Акція проходить в рамках громадської ініціативи „День Батька”.

Заходи щодо святкування Всенародного Дня Батька будуть проходити також у Львові, Луцьку, Сумах, Дніпропетровську, Донецьку.

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