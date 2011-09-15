В Азарова вирішили, що для нардепів прийоми важливіші, ніж законотворчість

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження № 869-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Апарату Верховної Ради України на 2011 рік".

Текст розпорядження, яке було прийнято на засіданні уряду 14 вересня, оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, зменшено обсяги видатків за програмою “Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України” на суму 823,9 тис. гривень (з них видатки споживання — 333,9 тис. гривень, видатки розвитку — 490 тис. гривень) та збільшено обсяг видатків споживання за програмою “Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України” на суму 333,9 тис. гривень та обсяг видатків розвитку за програмою “Обслуговування діяльності Верховної Ради України” на суму 490 тис. гривень.