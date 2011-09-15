БЮТівець: Яценюк намагається бути генералом і заповнити вакуум

Про вступ партійців з "Батьківщини" у партію "Фронт змін" мова не йде.

Як повідомляє "Українська правда",про це заявив депутат від БЮТ Андрій Сенченко в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка про консолідацію його партії та БЮТу.

"Яценюк мабуть вирішив, що з`явилася надія на якийсь вакуум, який він намагається собою заповнити, але думаю, що це йому явно не під силу", - зазначив депутат.

"Якщо Арсеній Петрович напише заяву в первинну організацію БЮТ за місцем проживання, то напевно розглянуть його заяву", - заявив Сенченко.

Він також зазначив, що не вважає великою подією вступ до лав партії "Фронт змін" кількох народних депутатів.

"Я керую кримською партійною організацією партії "Батьківщини". У нас є й відтік, і приплив, і ми щодня приймаємо в партію людей, і це не є предметом обговорення на різних телеефірах", - сказав депутат.

"Тут два-три депутати з "Нашої України" вступили у "Фронт змін", це подається як знакова подія, яку повинна обговорювати вся країна. Це рядова подія, міграція в межах близьких політичних сил", - додав Сенченко.

"Ні про який вступ моїх колег з "Батьківщини" кудись в "Фронт змін" мова не йде. Це як жарт можна сприймати", - підкреслив парламентарій.

"Це за принципом: кожен солдат хоче бути генералом. Добре, що людина прагне до таких висот. І добре, що він хоче бути керівником великої політичної сили, але її треба вирощувати", - уточнив Сенченко.

Як відомо, Яценюк заявив, що єдине об`єднання, яке варто обговорювати, це консолідація "Фронту змін" і БЮТ.

"Об`єднання може бути тільки одне. Тому що будь-які дискусії про те, що партії можуть зливатися, їх немає. Об`єднання проходить наступним чином: якщо ви поділяєте ідеологічні цінності, якщо ви бачите, яким чином ми можемо перемогти, то тоді йде прямий вступ, або в одну партію, або в іншу", - пояснив він.