Янукович велів Близнюку дізнатися, де дахів немає

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поклав персональну відповідальність на міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА за підготовку регіонів України до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.

Він зазначив, що відповідальність за підготовку до зими лежить як на прем’єр-міністрі, так і на керівниках регіонів.

«Я просив би, Миколо Яновичу (АЗАРОВ – УНІАН) провести підсумкове засідання і подивитись зараз: там, де треба посилити увагу, можливо дати додаткове фінансування на підготовку об’єктів господарювання до зими, це треба зробити, ми завжди це робили, так чи ні», - звернувся В.ЯНУКОВИЧ до прем’єр-міністра М.АЗАРОВА.

«Тому, Анатолій Михайлович БЛИЗНЮК (присутній в залі БЛИЗНЮК встав – УНІАН), на Вас персонально відповідальність, на Вас. По кожному регіону треба подивитись не в листопаді місяці, а сьогодні знати, де ми не встигаємо підготувати котельні, де дахом не накриті приміщення і так далі. Чекаю від Вас інформації. Сідайте», - заявив В.ЯНУККОВИЧ.