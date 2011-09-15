Відтепер студентів пускатимуть до гуртожитків у будь-який час

«Студенти – мешканці гуртожитків від сьогоднішнього дня будуть мати безперешкодний та цілодобовий доступ до своїх гуртожитків», - заявив у коментарі УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, про це йдеться в листі міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА на адресу керівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (№1/9-705 від 14 вересня 2011 року).

«З метою реалізації прав студентів та аспірантів, які проживають у гуртожитках вищого навчального закладу, просимо привести у відповідність до законодавства та Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 №1004, нормативні документи вищого навчального закладу, що регламентують перепускний режим у гуртожитках, для забезпечення цілодобового безперешкодного доступу до гуртожитків його мешканців», - йдеться у листі.

Як зазначив А.ЧЕРНИХ, відомо, що в окремих ВНЗ необґрунтовано забороняється вхід мешканців до гуртожитку після 23-ї години, що ускладнює їм можливість займатися в навчально-наукових лабораторіях, бібліотеках тощо та працювати у вільний від навчання час. Таке обмеження порушує законні права осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках, а також суперечить Конституції України, статті 9 Житлового кодексу Української РСР, якими не допускається встановлення будь-яких обмежень на користування житловими приміщеннями.

«Тож, розуміючи значення цієї проблеми та постійне надходження звернень студентів та громадських організацій, зокрема Національного студентського союзу та «Студентського захисту», щодо обмеження прав студентів та аспірантів, які проживають у гуртожитках був підписаний відповідний лист», - підсумував координатор громадської ініціативи «Студентський захист».