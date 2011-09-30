Тимошенко - Кірєєву: Невже я щось екзотичне попросила?

12:35, 30 вересня 2011
Політика
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Суддя дав трохи перепочити

У засіданні Печерського районного суду Києва, що розглядає справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим Ю.ТИМОШЕНКО попросила суддю Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА оголосити перерву до понеділка з тим, щоб вона мала змогу підготуватися до свого заключного виступу.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що наразі вона до цього не готова, і той час, який залишився до понеділка, використає для підготовки зі своїми адвокатами відповідного виступу.

В свою чергу Р.КІРЄЄВ зауважив, що у Ю.ТИМОШЕНКО було достатньо часу, аби це зробити.

Відповідаючи на таку репліку, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона не фахівець і наразі заключний виступ не готовий.

«Невже я щось екзотичне попросила?», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до Р.КІРЄЄВА.

Після цього суддя Печерського суду оголосив перерву до 14.00 для того, аби Ю.ТИМОШЕНКО підготувала своє заключне слово та всі інші мали змогу відпочити.

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