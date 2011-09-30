Тимошенко - Кірєєву: Невже я щось екзотичне попросила?
Суддя дав трохи перепочити
У засіданні Печерського районного суду Києва, що розглядає справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оголошено перерву до 14.00.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим Ю.ТИМОШЕНКО попросила суддю Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА оголосити перерву до понеділка з тим, щоб вона мала змогу підготуватися до свого заключного виступу.
Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що наразі вона до цього не готова, і той час, який залишився до понеділка, використає для підготовки зі своїми адвокатами відповідного виступу.
В свою чергу Р.КІРЄЄВ зауважив, що у Ю.ТИМОШЕНКО було достатньо часу, аби це зробити.
Відповідаючи на таку репліку, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона не фахівець і наразі заключний виступ не готовий.
«Невже я щось екзотичне попросила?», - звернулася Ю.ТИМОШЕНКО до Р.КІРЄЄВА.
Після цього суддя Печерського суду оголосив перерву до 14.00 для того, аби Ю.ТИМОШЕНКО підготувала своє заключне слово та всі інші мали змогу відпочити.