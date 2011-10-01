Патріарх Кирил планує зустрітися з Януковичем

Патріарх Московський і всієї Руси Кирил у суботу прибуде з первосвятительським візитом до Чернівецької області, повідомив РІА "Новости" керівник патріаршої прес-служби протоієрей Володимир Вигилянський.

"Це черговий візит святійшого патріарха Кирила в Україну. Цього разу він відвідає західну Україну, Буковину, де живуть віддані прихожани Московського патріархату. Цей візит для них дуже важливий, бо вони живуть в непростих умовах, роздертих розколом", - заявив РІА "Новости" Вигилянський.

У програмі офіційного візиту Кирила в Україну - богослужіння у Свято-Духовому кафедральному соборі у Чернівцях, освячення Троїцького собору Вознесенського Банченського чоловічого монастиря і божественна літургія, а також відвідання монастирського дитячого будинку.

Очікується, що патріарх Кирило в ході свого візиту також зустрінеться з президентом України Віктором Януковичем.