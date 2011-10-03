Клюєв запевнив, що в п'ятницю до ВР підтягнуться всі міністри

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пообіцяв, що 7 жовтня у Верховній Раді на Годині запитань до уряду будуть усі члени Кабінету міністрів, крім тих, хто у відрядженні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Говорячи про ситуацію, яка склалася 23 вересня під час Години запитань до уряду, коли майже весь склад уряду був відсутній у ВР, А.КЛЮЄВ сказав, що у позаминулу п’ятницю дуже багато членів Кабміну були у відрядженні. «Я був у відрядженні, ТІГІПКО був у відрядженні у Вашингтоні, тому сталася така ситуація», - додав він, запевнивши, що «подібних ситуацій не буде».

А.КЛЮЄВ підкреслив: «Усі члени Кабміну з великою повагою ставляться до всіх депутатів Верховної Ради, керівництва Верховної Ради, тому у цю п’ятницю на Годині запитань до уряду будуть усі члени Кабміну, які не будуть у відрядженні».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ВР планувала заслухати інформацію віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА щодо скасування пільг. Однак того дня спікер Володимир ЛИТВИН відмовився проводити Годину запитань до уряду через відсутність значної частини міністрів у сесійній залі.

Сьогодні, 3 жовтня, В.ЛИТВИН запропонував, щоб ВР не розглядала законопроекти уряду в першому читанні, доки не налагодиться діалог з Кабміном.

Він нагадав, що законами про Регламент і Кабінет міністрів передбачено, що під час Години запитань до уряду мають бути присутні всі члени Кабміну, а в минулу пленарну п’ятницю прийшли лише троє міністрів, «а деякі навіть не спромоглися прислати заступників міністра, а прислали уповноваженого». «Я думаю, що так справа далі не піде – або ми будемо працювати, або ні», - додав голова ВР.