«Беркут» затримує учасників сутички з міліцією біля суду
13:57, 11 жовтня 2011Політика
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Вже віднесли до автозаку двох чоловіків
Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» здійснюють затримання найбільш активних прихильників опозиції, які брали участь у сутичці з правоохоронцями біля центрального в’їзду до Печерського районного суду Києва, де розташоване наметового містечка прихильників лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, дві групи «беркутівців» витягли і віднесли до автозаків двох чоловіків.
Обидва в’їзди до суду продовжують перебувати у щільному оточенні міліцейських спецпідрозділів.
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