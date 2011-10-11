«Беркут» затримує учасників сутички з міліцією біля суду

Бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» здійснюють затримання найбільш активних прихильників опозиції, які брали участь у сутичці з правоохоронцями біля центрального в’їзду до Печерського районного суду Києва, де розташоване наметового містечка прихильників лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, дві групи «беркутівців» витягли і віднесли до автозаків двох чоловіків.

Обидва в’їзди до суду продовжують перебувати у щільному оточенні міліцейських спецпідрозділів.