Можливо, 48-й суддя стане вирішальним

В опозиції вважають, що влада може готувати у Верховному суді України "місце для свого кандидата".

Як пише «Коммерсант-Украина», Верховна Рада розблоковувала процес обрання голови Верховного суду й кандидати на цю посаду нарешті отримали законні підстави брати участь у виборах. Експерти вважають, що нововведення вигідні перш за все члену ВСУ Ігорю САМСІНУ, який тепер зможе виставити свою кандидатуру на посаду голови ВСУ.

Газета нагадує, що з 30 вересня у Верховному суді немає голови. Окружний адміністративний суд Києва заборонив колишньому голові ВСУ Василю ОНОПЕНКУ проводити виборний пленум. Причиною такого рішення стало те, що двох суддів ВСУ, відряджених для роботи у Вищу кваліфікаційну комісію суддів - Миколу ПІНЧУКА і Ігоря САМСІНА, - відсторонили від участі в засіданнях пленуму й не поінформували про його проведення.

Ключові зміни було внесено до Закону "Про судовий устрій і статус суддів". Зокрема, депутати збільшили формальну кількість суддів ВСУ з 20 до 48 осіб. На сьогоднішній день у ВСУ працюють 47 суддів.

"Це шахрайство чистої води, шахрайство, типова гра в наперстки для того, щоб ще когось туди ввести", - прокоментував створення вакансії у ВСУ член Комітету з питань правосуддя Сергій СОБОЛЄВ ("БЮТ-Батьківщина").

Газета зазначає, що раніше претендентом на посаду голови суду, крім Василя ОНОПЕНКА, вважався голова Комітету з питань правосуддя, народний депутат Сергій КІВАЛОВ (Партія регіонів), проте він спростовує цю інформацію. Співрозмовники газети не беруться передбачити, хто стане 48-м суддею. "Можливо, це буде людина, чий голос стане вирішальним на виборах голови суду", - сказав співрозмовник у ВСУ.

Ще одним вірогідним кандидатом у голови у Верховному суді називають Ігоря САМСІНА. Прийнятий 20 жовтня закон усунув усі перешкоди для його висунення на пленумі ВС. Згідно з документом, за членами ВККС, призначеними з числа суддів, зберігається право брати участь у вирішенні питань, які розглядаються органами суддівського самоврядування, "а за суддями Верховного суду й вищих спеціалізованих судів - також у вирішенні питань, які розглядаються пленумами цих судів".

У Партії регіонів стверджують, що зміни внесено "у зв`язку з прагненням оптимізувати діяльність ВСУ". "Практика показала, що робота всім складом неефективна й непродуктивна. Тому судді самі запропонували, щоб ми врегулювали це питання і створили палати", - сказав газеті народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО. "Ніяка це не реформа судової системи і не приведення законодавства у відповідність із рекомендаціями Венеціанської комісії, а пристосування закону та його підгонка під те, як перемогти на виборах голови Верховного суду", - парирував С.СОБОЛЄВ.

В.ОНОПЕНКО відмовився коментувати рішення Ради, пославшись на "пікантність ситуації". "Я вже не голова Верховного суду і не кандидат на цю посаду, оскільки вибори ще не оголошено. Як хто я коментуватиму?" - процитували В.ОНОПЕНКА в прес-службі ВСУ. В. о. голови ВС Анатолій ЯРЕМА не став відповідати на запит газети, зазначивши, що не знає, які зміни законодавства прийняла Рада стосовно ВСУ.