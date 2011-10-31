Свідок у справі Луценка каже, що історія з водієм - звичне явище в МВС

Печерський районний суд Києва, який розглядає справу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, сьогодні допитав колишнього начальника управління проведення оперативних заходів Департаменту оперативної служби МВС України Ростислава ЧЕРНЯВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання представників обвинувачення, свідок сказав, що особисто не був знайомий з водієм Ю.ЛУЦЕНКА Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ.

За словами Р.ЧЕРНЯВСЬКОГО, йому відомо, що «де-юре він (Л.ПРИСТУПЛЮК – УНІАН) рахувався у департаменті, а де-факто виконував інші завдання».

Також свідок зазначив, що підписував нагородні листи працівників МВС до Дня Конституції та Дня міліції, серед яких був і лист Л.ПРИСТУПЛЮКА.

При цьому Р.ЧЕРНЯВСЬКИЙ додав, що Л.ПРИСТУПЛЮК працював в апараті МВС, які і багато інших співробітників і, виходячи з цього, свідок зазначив, що не вбачає у нагородженні вказаної особи порушень законодавства.

Відповідаючи на питання захисту Ю.ЛУЦЕНКА, Р.ЧЕРНЯВСЬКИЙ сказав, що «практика зарахування водія міністра до Департаменту оперативної служби існувала і раніше за часів інших міністрів внутрішніх справ». За його словами, це, зокрема, пов’язано з тим, що міністр має право вільного доступу на режимні об’єкти міністерства, і водій, який його туди доставляє і перебуває там разом з ним, також повинен мати доступ на ці об’єкти. Відповідаючи на уточнююче питання, свідок зазначив, що працівники інших підрозділів МВС, крім Департаменту оперативної служби, не мають можливості потрапляти на режимні об’єкти.

Також, відповідаючи на питання, Р.ЧЕРНЯВСЬКИЙ зауважив, що у штатному розписі Департаменту оперативної служби МВС немає посади «водій». За його словами, працівники, які виконують ці функції, зазвичай зараховуються на посади оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого або оперуповноваженого з особливих доручень.

Як відомо, Л.ПРИСТУПЛЮК був зарахований на посаду старшого оперуповноваженого.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує у незаконному оформленні на роботу в міністерство свого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і у порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Досі більшість свідків у справі за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА до МВС не було.