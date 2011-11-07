Аграрії замість тракторів запрягатимуть коней?

«Вільний ринок землі повертає селянам конституційне право розпоряджатися своїм майном, - заявив у інтерв’ю тижневику «Коментарі» (№42 за 4 листопада 2011 року) голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО. - Бо якось неправильно – є земля, але зробити з нею нічого не можна».

Окрім того, за його словами, з запровадженням ринку земель держава надає громадянам можливість завдяки кредиту спробувати самим обробляти свою землю.

«У пакеті із законом «Про ринок земель» планується ухвалення закону «Про Державний земельний банк», - зазначив С.ТИМЧЕНКО. - Там, по-перше, передбачається ставка за кредитами не більш як 8% річних. По-друге, політика Державного земельного банку буде спрямована на підтримку малого і середнього бізнесу. Якщо потрібні будуть гроші на розвиток інфраструктури АПК, охорону земель тощо, такі кредити передбачається зробити безпроцентними».

Щодо ліміту земельних ділянок при продажу в одні руки голова Держагентства земельних ресурсів зазначив, що має “двояку думку”. Він розповів, що цифра 2100 га в одні руки з’явилася не просто так, а спирається на дослідження Академії аграрних наук.

«Її фахівці впевнені, що для ведення ефективного господарства, з урахуванням сучасних технологій і ефективності виробництва, потрібна не менша площа, - наголосив С.ТИМЧЕНКО. – Проте народні депутати відразу сказали, що це дуже багато, оскільки можуть бути захоплені землі навколо цілих населених пунктів, знайдені прогалини для скупки земель через підставних осіб. Ми, звичайно, зробили все, щоб цих прогалин не було: це і декларація про доходи покупців, і перевірка Антимонопольним комітетом. Але винахідливості немає меж, тож ці прогалини можуть знайтися згодом».

Щоб цього уникнути, вважає С.ТИМЧЕНКО, депутати запропонували понизити ліміт земельних ділянок до 100-500 га, такої ж думки дотримується й експертне середовище.

«З іншого боку, аграрії кажуть, а як тоді купувати техніку? Придбання комбайна або трактора на 100 га ніколи не окупиться. Для господарств таких розмірів ефективніше запрягати коней і орати. Про які сучасні методики в такому разі можна говорити?!» - заявив він.