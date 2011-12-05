Зурабов: газові угоди навряд чи включатимуть інтеграційну складову

Нові угоди України і РФ щодо газу навряд чи включатимуть інтеграційну складову.

Про це заявив сьогодні посол Росії в Києві Михайло ЗУРАБОВ, передає РІА «Новости».

"Не думаю, що може йтися про якісь прописані в цих угодах інтеграційні формати", - сказав журналістам М.ЗУРАБОВ, відповідаючи на запитання, чи буде в нових угодах інтеграційна складова.

М.ЗУРАБОВ додав, що майбутні домовленості України і РФ щодо газу будуть оформлені не тільки як контракти господарюючих суб`єктів.

"Можу припустити, що подібні домовленості будуть оформлені не тільки як домовленості чи контракти господарюючих суб`єктів, а й як угоди, які укладатимуться між урядами Російської Федерації і України і які будуть юридичною підставою для подальшої співпраці в енергетичній сфері", - сказав посол.

За словами посла РФ, контури майбутніх домовленостей Києва і Москви щодо газу на політичному рівні вже окреслено. "Ведеться достатньо інтенсивна робота над технічними і юридичними деталями", - відзначив він.

М.ЗУРАБОВ сказав, що з оптимізмом дивиться на перспективи укладення нових контрактів України і Росії в грудні.

Як раніше заявляв "Газпром", глава російського газового монополіста Олексій МІЛЛЕР і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час зустрічі в Москві висловили єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу в Україну, мабуть, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

Україна намагається переконати Росію знизити ціну на газ, яку вважає несправедливою. У вересні-жовтні обидві сторони неодноразово заявляли про прогрес на переговорах і про зближення позицій, але жодних конкретних домовленостей "Газпром" не оприлюднив. Останній раз задоволення ходом переговорів сторони висловили 9 листопада на зустрічі голови правління "Газпрому" О.МІЛЛЕРА і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Наприкінці жовтня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україні і Росії залишилося погодити лише декілька напрямів для завершення переговорів з перегляду газових контрактів. Глава "Газпрому" в середині жовтня заявив, що перших результатів переговорів з Україною за угодами в газовій сфері варто чекати не раніше листопада.

Для України вже діє знижка у розмірі 30% контрактної ціни російського газу, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів. Механізм її надання - відміна Росією мита для постачання газу в Україну.

Домовленості про знижку було досягнуто ще в квітні 2010 року одночасно з продовженням терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років.

"Газпром" і "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік і про обсяги й умови транзиту газу через Україну на 2009-2019 роки.