УНП та "Наша Україна" заявили про об’єднання

На спільному засіданні Проводу Дніпропетровської обласної організації Української народної партії та Президії обласної організації політичної партії «Наша Україна» 16 грудня ухвалено спільну заяву щодо об’єднання цих політичних сил та координації поточної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації «Наша Україна».

Найближчим часом відбудуться спільні засідання керівних органів всіх осередків обласних організацій.

Також обласні організації УНП і «Нашої України» закликали керівні органи партій пришвидшити процес об’єднання і запропонували терміново створити у Верховній Раді парламентську фракцію, яка об’єднає народних депутатів-членів УНП та «Нашої України», виробити та оприлюднити спільну позицію на переговорах з іншими національно-демократичними силами щодо висунення кандидатів у мажоритарних округах на виборах 2012 р.

Крім того, облорганізації УНП і «Нашої України» в рамках злиття партій пропонують провести політичну люстрацію та розпочати процес обрання делегатів об’єднавчого з’їзду.

Організації УНП та «Нашої України» пропонують провести об’єднавчий з’їзд політичних сил у лютому 2012 р., після проведення загальних зборів осередків обох партій і обрання делегатів на міжпартійній конференції.